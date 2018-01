Neue Rechte ist in Deutschland eine Art Sammelbegriff für politisch rechts gerichtete Akteure. Sie setzen sich als Gegenbewegung zu den 68ern für ihr ideologisches Vorbild, die "konservative Revolution", ein. Dabei geht es der Neuen Rechten grundsätzlich um "den Versuch einer Re-Organisation der extremen Rechten nach 1945", sagt Historiker Volker Weiß. Dabei habe die Neue Rechte verstanden, dass extrem rechte Positionen in Deutschland nicht mehr funktionieren - zumindest nicht, wenn sie "im klassischen Gewand des Nationalsozialismus" erscheinen, so Weiß.



Zur "konservativen Revolution" schreibt das Deutsche Historische Musuem in Berlin: "Der Begriff 'konservative Revolution' bezeichnet eine geistig-politische Sammelbewegung jungkonservativer Kräfte in der Weimarer Republik, die sich für einen autoritären Staat einsetzten und den liberalen Werten der Weimarer Demokratie deutlichen Widerstand entgegenbrachten. Sie grenzten sich sowohl von den Ideen der Französischen Revolution und der Aufklärung wie von bloßer Restauration ab und forderten nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs eine 'neue abendländische Einheit unter deutscher Führung'. Die 'konservative Revolution' verstand sich als Gegenrevolution, die nach dem Umsturz der bestehenden Ordnung konservative Maßstäbe setzen und die Auflösung der abendländischen Kultur verhindern wollte.



(...) Obwohl nie streng parteipolitisch organisiert, hatten die intellektuellen Vertreter der 'konservativen Revolution' wie Edgar Jung, der einen durch eine Elite geführten autoritären Staat propagierte, großen Einfluss auf die Ausprägung des politischen Bewusstseins der jüngeren Kriegsgeneration. Deren Erfahrungen im Ersten Weltkrieg versuchte die 'konservative Revolution' in die Politik der 20er Jahre miteinzubringen. Die Gemeinschaft in den Schützengräben des Kriegs sollte als Grundlage der nun 'wiedererwachenden' Volksgemeinschaft dienen. Einer der Haupttheoretiker der 'konservativen Revolution' war Arthur Moeller van den Bruck, dessen Buchtitel 'Das dritte Reich' von den Nationalsozialisten als politisches Schlagwort übernommen wurde. Wesentliche Einflüsse gingen auch von der pessimistischen Kulturphilosophie Oswald Spenglers aus, die er in seinem zweibändigen Hauptwerk 'Der Untergang des Abendlandes' (1918-1922) entwickelte. In ihren sozialromantischen, antiparlamentarischen und antidemokratischen Tendenzen wurden Gruppen der Konservativen Revolution zu geistigen Wegbereitern des Nationalsozialismus."



Laut Volker Weiß diskutiert die Neue Rechte die Ideen der Väter der "konservativen Revolution" seit Jahren und pflegt ihr Erbe.



