In vielen britischen Kommunen wird gewählt.

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

In großen Teilen Englands und Nordirlands haben die Kommunalwahlen begonnen. Sie gelten als Stimmungsbarometer im Brexit-Streit. Für die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May wird mit großen Verlusten gerechnet. Gewinner der Wahlen könnten laut Umfragen kleine Parteien seien. Die Wahllokale sind bis 23.00 Uhr MESZ geöffnet.



Die neu gegründete Brexit-Partei von Ex-Ukip-Chef Nigel Farage darf noch nicht teilnehmen. Sie führt kurz nach ihrer Gründung die Europawahl-Umfragen an.