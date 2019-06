Ich glaube, hier liegt auch eine analytische Schwäche der Behörden, hier genau zu erkennen, mit was man es zu tun hat. Konstantin von Notz

Von Notz: Ich glaube, wir sehen ein großes Problem mit rechtsextremistischen Netzwerken in den letzten Monaten. Wir hatten die Fälle Franko A., Nordkreuz, viele andere Vernetzungen, die offenbar geworden sind. Ich glaube, hier liegt auch eine analytische Schwäche der Behörden, hier genau zu erkennen, mit was man es zu tun hat. Da hat sich in den letzten Jahren vieles zum Schlechten entwickelt, beim militanten Rechtsextremismus, und das ist anlässlich des Falls Lübcke jetzt umso drängender, da sehr scharf hinzugucken.