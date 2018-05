Österreichs Parlament kam zur konstituierenden Sitzung zusammen. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Knapp vier Wochen nach der Parlamentswahl in Österreich hat der neue Nationalrat seine Arbeit aufgenommen. In einer ersten Debatte schlugen die meisten Redner angesichts der Schlammschlacht im Wahlkampf versöhnliche Töne an. Es gelte, Gräben zuzuschütten, meinte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Erstmals seit 31 Jahren sind die Grünen nicht im Parlament vertreten.



ÖVP und FPÖ verhandeln derzeit über die Bildung einer Koalition. Sebastian Kurz (ÖVP) soll neuer Bundeskanzler werden.