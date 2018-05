Begleitet von Protesten ist in Ungarn am Dienstag das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Formell soll Ministerpräsident Victor Orban am Donnerstag vom Parlament wiedergewählt und vereidigt werden.



Vor dem Parlament in Budapest forderten schätzungsweise 20.000 Menschen Widerstand gegen Orban und seine regierende Fidesz-Partei. "Entweder bleiben wir in Ungarn und fangen jetzt an zu handeln, oder wir tun nichts und gehen", sagte ein Demonstrant.