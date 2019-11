Irakischer Demonstrant neben brennenden Reifen.

Quelle: Nabil Al-Jurani/AP/dpa

Der Iran hat einen Angriff auf sein Konsulat in Nadschaf im Südirak scharf verurteilt. "Von der irakischen Regierung erwarten wir eine lückenlose Aufklärung und ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi.



Regierungskritische Demonstranten im Irak hatten das iranische Konsulat in Brand gesetzt. Im Irak kommt es seit Wochen immer wieder zu Protesten gegen die Regierung. Vor allem in der Hauptstadt Bagdad und im Süden des Landes gehen die Menschen auf die Straße.