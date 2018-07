Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt Li Keqiang. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang haben die fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen begonnen. Ein Hauptthema dürfte die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump sein, die in beiden Ländern für massiven Ärger sorgt.



Die deutsche Wirtschaft erhofft sich von dem Treffen aber auch einen besseren Marktzugang in China. Am Rande der Konsultationen sollen mehrere Wirtschaftsverträge unterzeichnet werden.