DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Archivbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Die deutsche Wirtschaft wächst dem DIW-Institut zufolge in den kommenden beiden Jahren wieder kräftiger. Es hob seine Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2020 von 1,1 auf 1,2 Prozent an und sagt für 2021 ein Plus von 1,4 Prozent voraus. Für 2019 werden nach wie vor 0,5 Prozent erwartet. "Die deutsche Wirtschaft entwickelt sich derzeit nur zäh", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher.



Dennoch dürften private Haushalte von steigenden Renten und der Abschaffung des Solidaritätszuschlags profitieren.