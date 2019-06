Das Wachstum in der Eurozone entwickelte sich positiv. Archivbild

In der Eurozone hat die Wirtschaft zum Jahresbeginn zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das Statistikamt Eurostat nach einer Schätzung mit. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft in der Eurozone in den Monaten Januar bis März um 1,2 Prozent.



Gestützt wurde das Wachstum durch die Konsumausgaben. Außerdem hätten die Bruttoanlageinvestitionen und der Außenhandel positive Beiträge geliefert.