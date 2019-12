Börsenhändler.

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa/Archivbild

Der US-Aktienmarkt ist nach der Weihnachtspause seiner positiven Grundstimmung treu geblieben. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortgesetzt habe. Konsumwerte gehörten wegen Berichten über starke Weihnachtsgeschäfte zu den größten Gewinnern.



In Europa blieben die Börsen hingegen geschlossen. Auch deshalb lag das Handelsvolumen in New York deutlich unter den gewohnten Werten. Viele Marktteilnehmer hatten das Jahr für sich zudem bereits abgeschlossen.