Bei dem Anschlag von Anis Amri starben zwölf Menschen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mehrere mutmaßliche Komplizen des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri sind in Italien festgenommen worden. Die Polizei in Rom und der nahegelegenen Stadt Latina fasste fünf Verdächtige, wie die Ermittler mitteilten. Es soll sich um ein Terrornetz gehandelt haben, zu dem Amri Kontakte hatte.



Einer der Festgenommenen soll Amri Dokumente verschafft haben, um nach Deutschland auszureisen. In den vergangenen Tagen gab es in Italien mehrere Anti-Terror-Aktionen.