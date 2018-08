Die Illustration der Volks- und Raiffeisenbanken zeigt den kontaktlosen Bezahlvorgang mit dem Smartphone. Quelle: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Ob im Supermarkt, im Kino oder an der Tankstelle: Wenn andere noch nach Bargeld oder Kreditkarte suchen, hat der Smartphone-Nutzer schon per App bezahlt. Nach "Google Pay" Ende Juni und den Sparkassen im Juli gehen ab dem 13. August auch die Volks- und Raiffeisenbanken mit einer eigenen Bezahl-App an den Start. Wermutstropfen für iPhone-Besitzer: Sie bleiben außen vor.