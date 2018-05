Hinzu kommt, dass im Zeitalter der Digitalisierung eine Veränderung leichter fällt. Denn der persönliche Draht zum Bankberater ist vielen offenbar nicht mehr so wichtig: "Man kann wohl kaum vom Wechsel der 'Hausbank’ sprechen", meint deshalb Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. "Hausbank - das bedeutet, dass das Institut eine Beziehung zum Kunden aufgebaut hat, dass es weiß, welche Dienstleistungen es ihm anbieten kann. Und umgekehrt hat der Kunde auch bestimmte Erwartungen an die Bank."