Schriftstellerin Monika Maron. Archivbild Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Schriftstellerin Monika Maron hat die umstrittenen Äußerungen ihres Kollegen Uwe Tellkamp über Flüchtlinge und den Islam verteidigt. Tellkamp habe zwar eine Diktion, die ihr nicht aus dem Herzen spreche, sagte Maron dem Deutschlandfunk.



Bis auf einen Satz habe sie in seinen Aussagen aber nichts gefunden, was nicht ohnehin in Zeitungen diskutiert werde. "Ich verstehe die Aufregung nicht", sagte die Autorin. Sie warf dem Suhrkamp-Verlag vor, Tellkamp im Stich gelassen zu haben.