Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon vor ein paar Tagen gesagt, dass sie die Initiative unterstütze. In ein ähnliches Horn blies heute Bundesbildungsministerin Anja Karlicek (CDU): Sie freue sich zwar über das Engagement der Demonstranten. Das sei "bemerkenswert und nicht selbstverständlich". Und trotzdem, wie schon in den vergangenen Tagen so häufig von konservativen und liberalen Politikern zu hören war. "Trotzdem gilt die Schulpflicht", sagte Karlicek. In der Schule lerne man schließlich Mathematik, Physik und Informatik. Ohne "Wissen und Zusammenhänge" sei der Klimawandel nicht zu bekämpfen. Außerdem habe der Klimaschutz in der Bundesregierung Priorität. Viel Applaus bekam sie dafür nicht, auch nicht aus den eigenen Reihen. Eher höhnisches Gelächter und Zwischenrufe von der Opposition.