Harbarths Vorwürfe gingen Richtung AfD, aber auch in die eigenen Reihen. Nicht jeder in der Union beklatschte die Rede. Die interne Debatte über den Migrationspakt am Dienstag in der Fraktion hatte gezeigt, dass zwar die Mehrheit dahinter steht, es aber auch Widerstand gibt. Diese Abgeordneten sprachen heute nicht. Die Grünen nannten sie dann. Marian Wendt und Veronika Bellmann, CDU-Abgeordnete aus Sachsen, warfen Filaz Polat vor, sich mit ihrem Widerstand "zum Erfüllungsgehilfen der AfD" zu machen und damit einer Regierungsbildung zwischen CDU und AfD in Sachsen nach der Landtagswahl im nächsten Jahr den Weg zu bereiten.



Dabei sind auch die Grünen nicht gegen den Pakt, auch nicht SPD, Linke und FDP. Die Liberalen ließen, was selten ist, Integrationsminister Joachim Stamp aus Nordrhein-Westfalen für sich sprechen. Er warf der Bundesregierung vor, "zu lange geschwiegen zu haben": Es "wäre längst Aufgabe der Bundesregierung gewesen", über den Pakt zu informieren. Stattdessen habe man den "Verschwörungstheoretikern und rechten Trollen" das Feld überlassen. Die AfD, so Stamp, verunsichere mit Falschinformationen die Bevölkerung. Es gebe kein Migrationsrecht durch die Hintertür, keine Aufnahmequoten, keine Aufgabe der Souveränität.