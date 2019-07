Es ist traurig, dass der Präsident daraus, meiner Meinung nach, eine Wahlkampfveranstaltung macht. Steny Hoyer, demokratischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus

Die Kosten sind das eine. Das andere die Absicht, die Trump mit "A Salute To America" verfolgt. Denn eigentlich feiern die USA ihre Unabhängigkeit auf Picknick-Decken im Park. Freunde und Familien grillen während blau, weiß, rote Feuerwerke den Himmel erhellen. In Washington D.C. findet traditionell das "Capitol Fourth Concert" statt. All das wird es heute auch geben – aber eben auch eine Militärschau und Rede des Präsidenten.



Der Vorwurf: Trump politisiert den sonst unpolitischen Feiertag. "Darum geht es am 4. Juli nicht", sagte Steny Hoyer, demokratischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus, bei NBC News. "Es ist traurig, dass der Präsident daraus, meiner Meinung nach, eine Wahlkampfveranstaltung macht."



Mitarbeiter im Weißen Haus teilten mit, dass Trump in seiner Rede nur patriotische Töne anschlagen werde. Sollte er doch in einen Wahlkampfmodus verfallen, droht ihm ein Bußgeld in Millionenhöhe. Denn damit würde er gegen Bundesgesetze verstoßen, die politische Einflussnahme an dem Nationalfeiertag verbieten.