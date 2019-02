heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Arbeitsminister Hubertus Heil hat ein Konzept für die von der Großen Koalition vereinbarte Grundrente vorgelegt und dafür umgehend Kritik aus den Reihen der Union erhalten.



Dem Koalitionspartner gehen die Vorstellungen Heils zu weit. "Die Union will, dass in Sachen Rente der Koalitionsvertrag umgesetzt wird", erklärte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Peter Weiß, am Sonntag. "Was Hubertus Heil vorlegt, entspricht aber nicht dem Koalitionsvertrag."