Wer zum Beispiel noch in der S-Bahn sitzt oder von zu Hause aus eine Fahrt braucht, soll per App das Fahrrad zu sich rufen, um dann einfach aufzusteigen und loszufahren: zum Einkaufen, zum Bahnhof - oder um seine Kinder von der Kita abzuholen. Gibt es eine Lücke im Bus- oder Bahnfahrplan, wäre das E-Bike ebenso parat. Gerade als Unterstützung des öffentlichen Systems ist der Einsatz denkbar, etwa in Stadtrandlagen, wo das Verkehrsnetz nicht so dicht ist wie in Innenstädten. Anders als beim autonomen Auto fährt das autonome Bike direkt am Stau vorbei, muss keine Umwege in Kauf nehmen.