Um die Zustimmung der Kartellbehörden zu bekommen, musste Bayer große Teile seines eigenen Saatgutgeschäfts an den Konkurrenten BASF verkaufen sowie weitere Anteile an Tochterunternehmen veräußern. Um die Übernahme zu finanzieren, kündigte der Dax-Konzern auch den Abbau von 12.000 der nach der Übernahme nunmehr 117.000 Stellen weltweit an. In Deutschland ist jede siebte Stelle betroffen.



Nach Abschluss der Übernahme im vergangenen Jahr hatte Bayer einen Gesamtumsatz von 39,6 Milliarden Euro. Mehr als 40 Prozent davon verdiente der Konzern mit rezeptpflichtigen Medikamenten, mehr als 36 Prozent mit dem Agrargeschäft. Im ersten Quartal 2019 erwies sich die Monsanto-Übernahme zudem als gewinnbringend: Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um mehr als 44 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Dass Monsanto ein wirtschaftliches Risiko bleibt, liegt an den Krebsklagen in der USA.