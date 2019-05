Bosch setzt auf die Brennstoffzelle. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Bosch setzt auf einen Durchbruch der Brennstoffzellen-Technik für Lkw und Autos - und sieht dabei Potenzial in Milliardenhöhe. Wie der Autozulieferer mitteilte, steigt Bosch in die Serienfertigung von Brennstoffzellen ein und geht dafür eine Kooperation mit dem Hersteller Powercell ein.



Bis 2030 werden nach Bosch-Schätzung bis zu 20 Prozent aller E-Fahrzeuge weltweit mit Brennstoffzellen angetrieben. Mit Brennstoffzellen kann Wasserstoff in elektrische Energie umgewandelt werden.