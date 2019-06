BASF will weltweit 6000 Stellen abbauen. Archivbild.

Der Chemiekonzern BASF will bis Ende 2021 weltweit 6.000 Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen in Ludwigshafen mit. Allein in Deutschland sollen demnach 3.000 Arbeitsplätze wegfallen, der überwiegende Teil davon in Ludwigshafen.



Der Abbau resultiere aus schlankeren Strukturen und vereinfachten Prozessen in der Verwaltung, in Serviceeinheiten sowie Unternehmensbereichen. Um das Unternehmen wieder profitabler zu machen, setzte das BASF-Management im November 2018 ein Sparprogramm auf.