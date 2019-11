Dort will sich der Daimler-Chef erklären. Aber Ort und Veranstaltung lassen schon darauf schließen, wen er beruhigen will: die Anleger, nicht die Mitarbeiter. Und so brodelt es bei den 300.000 Daimler-Beschäftigten. Schon vor der Grundsatzrede sickert durch: Der neue Chef will sparen, wo es nur geht. Konkret will er 1.100 Führungspositionen weltweit streichen. Jeder zehnte Leitungsjob in Deutschland soll wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2029 zwar ausgeschlossen, aber Källenius hat einen anderen Sparplan: Alle deutschen Mitarbeiter sollen auf Tariferhöhungen und individuelle Entgeltsteigerungen verzichten.