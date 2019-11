Källenius verordnet dem Autobauer einen rigiden Sparkurs: Bis Ende 2022 will der Schwede in der Mercedes-Autosparte mehr als eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen. "Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erfordern umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen unseres Unternehmens. Dazu gehören auch die Verschlankung unserer Prozesse und Strukturen“, sagte der Daimler Chef.



Auch bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben und bei den Materialkosten will Källenius sparen. Besonders kreativ scheinen diese Ideen nicht. Die Anleger zeigten sich enttäuscht: Der Kurs der Daimler-Aktie sackte ab. Schon vor der Grundsatzrede ließ der Betriebsrat durchsickern: Die neue Daimler-Spitze wolle 1.100 Führungspositionen weltweit streichen. Jeder zehnte Leitungsjob in Deutschland solle wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2029 zwar ausgeschlossen, aber Källenius hat offenbar einen anderen Spar-Plan: Alle deutschen Mitarbeiter sollen auf Tariferhöhungen und individuelle Entgeltsteigerungen verzichten.