Ein Gerät zum Einführen eines Glaszylinders mit Mikrochip.

Quelle: Jowan Österlund/Biohax/dpa

Mit einem Mikrochip unter der Haut können Mitarbeiter des Reisekonzerns Tui in Skandinavien die Bürotür öffnen und in der Kantine bezahlen - eine Einführung der Technologie in anderen Ländern ist aber nicht das Ziel. "Es gibt keine Pläne, das auf andere Bereiche auszweiten", sagte Konzernsprecher Kuzey Esener.



In den vier Niederlassungen von Tui Nordic in Skandinavien haben sich 115 der 500 Mitarbeiter chippen lassen. Passwörter und Schlüsselkarten könnten damit perspektivisch abgelöst werden. Esener zufolge ist die schwedische Tochter so etwas wie ein "digitales Labor" des Konzerns: "Die sind sehr offen für digitale Innovationen." Die Idee mit den Mikrochips sei in der Tochterfirma entstanden und nicht vom Konzern vorgegeben worden.