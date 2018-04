Befürworter kleinerer Unternehmenseinheiten argumentieren: Sie sind übersichtlicher, in ihnen können sich Mitarbeiter und Management besser auf ihre Kernaufgaben fokussieren und schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren. "Sind sie erst einmal abgespalten, können die Unternehmen selbst entscheiden, wo sie ihr Geld investieren wollen; sie sind so nicht mehr vom Wohl und Weh des Mutterkonzerns und dessen Entscheidungen abhängig", sagt der Börsenexperte und Autor Dirk Müller.



Diese Logik steckt auch hinter der jüngsten Welle von Konzernspaltungen, angefangen mit Osram im Jahr 2013. Bayer nutzte die Gelegenheit ebenso und entließ seine Kunststoffsparte Covestro in die Selbstständigkeit. Aus Sicht der Börse ist Covestro eine absolute Erfolgsgeschichte. Am kommenden Montag wird das Unternehmen in den Dax aufsteigen. Und der Wert der Aktien hat sich seit dem Börsengang verdreifacht.