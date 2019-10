Post-Chef Frank Appel. Archivbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Deutsche Post will ihren Gewinn bis zum Jahr 2022 weiter steigern. Dann sei mit einem operativen Ergebnis vor Steuer- und Zinszahlungen (Ebit) von mindestens 5,3 Milliarden Euro zu rechnen, wie der Bonner Dax-Konzern bei der Vorlage der neuen Konzernstrategie 2025 mitteilte.



Zudem will die Deutsche Post bis zum Jahr 2025 rund zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren. Die Investitionen sollen bis dahin einen Ergebnisbeitrag von jährlich mindestens 1,5 Milliarden Euro liefern.