Siemens verlegt bei der nächsten Runde des Konzernumbaus die Führung wichtiger Unternehmensbereiche ins Ausland. Die bisher fünf Sparten werden in drei operative Einheiten für Gas und Energie, smarte Infrastruktur und digitale Industrie aufgeteilt. "Siemens ist gegenwärtig in einer sehr starken Position", sagte Vorstandschef Joe Kaeser am Donnerstag vor Analysten und Journalisten in München. Man sei "great again" - und das seien keine "fake news".