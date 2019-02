Die Zunahme der Malariafälle könnte bald unkontrollierbar werden. Martin Llewellyn, Universität in Glasgow

Weil es an Medikamenten und finanziellen Mitteln für Präventionsprogramme fehlt, breiten sich zudem Infektionskrankheiten wieder aus. Laut einer in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichten Studie stieg die Zahl der Malariainfektionen von knapp 30.000 im Jahr 2010 auf über 411.000 im Jahr 2017. "Die Zunahme der Malariafälle könnte bald unkontrollierbar werden", warnte einer der federführenden Autoren der Studie, Martin Llewellyn von der Universität in Glasgow.



An den Hilfslieferungen könnte sich der seit Wochen tobende Machtkampf zwischen Maduro und seinem Gegenspieler Guaidó entscheiden. Gelingt es dem selbst ernannten Interimspräsident tatsächlich, Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel nach Venezuela zu schaffen und an die notleidende Bevölkerung zu verteilen, wäre das ein Coup. Gehen die Soldaten allerdings mit Gewalt gegen die Freiwilligen vor, könnte es Blutvergießen geben.