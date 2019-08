Metallica-Sänger James Hetfield auf der Bühne in Wien.

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Die US-amerikanische Band Metallica hat zwei Wiener Initiativen für Obdachlose mit je 25.000 Euro bedacht. Das Geld stammt aus dem Kartenverkauf für das Konzert der Rockband im Ernst-Happel-Stadion, das am Freitagabend stattfand, wie die Zeitung "Kurier" berichtet.



Der Generalsekretär der Caritas im Erzbistum Wien, Klaus Schwertner, reagierte auf Facebook mit einem "Wie cool ist das!!!" und zitierte einen bekannten Songtitel der Band: "And Nothing else matters" ("Und nichts anderes zählt").