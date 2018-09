Das Konzert wird auf den Vorplatz der Elbphilharmonie übertragen. Quelle: Markus Scholz/dpa

Mit einem Konzert des Orchestre Revolutionnaire et Romantique unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner startet die Hamburger Elbphilharmonie am Sonntag in die neue Saison. Auf dem Programm stehen ausschließlich Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz (1803-1869).



Neben der "Symphonie fantastique" erklingen auch zwei Vokalwerke: in die Rollen der Kleopatra und der Dido schlüpft dabei die US-amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato.