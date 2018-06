Russland und China wollen bei Mondforschung zusammenarbeiten. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Russland und China wollen bei der Erforschung des Mondes enger zusammenarbeiten. Solch ein Abkommen habe der russische Raumfahrtchef Igor Komarow am Rande einer Konferenz in Tokio mit einem Vertreter der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA unterzeichnet, teilte Russlands Raumfahrtagentur Roskosmos mit.



Beide Seiten wollen sich bei ihren Mond-Projekten unterstützen. Russland will 2022 seine Sonde "Luna-Resurs-1" um den Mond kreisen lassen. China plant zwei Mondmissionen bis 2020.