BMW will mehr Elektro-Minis bauen. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/ZB

BMW will den bisher ausschließlich in Europa gebauten Mini künftig auch in China herstellen. Dazu wird eine Partnerschaft mit dem chinesischen Autobauer Great Wall eingegangen, wie BMW mitteilte.



Angestrebt ist die Produktion von elektrisch angetriebenen Mini in China; das Modell soll ab 2019 auch im Stammwerk in Oxford vom Band laufen. Im Jahr 2017 verkaufte Mini 35.000 seiner 372.000 weltweit abgesetzten Autos in China. Für weiteres Wachstum ist nach BMW-Aussagen nun ein Partner nötig.