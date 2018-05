Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert mehr Datensicherheit. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für bessere Datensicherheit bei der Kooperation mit China bei Zukunftstechnologien ausgesprochen. Bei ihrem Besuch in Shenzhen sagte sie: "Daten sind der entscheidende Faktor und Datensicherheit damit für die Unternehmen natürlich auch das A und O."



Chinas Cybersicherheitsgesetz gehörte demnach neben den Menschenrechten und dem mangelnden Schutz geistigen Eigentums zu den Themen, die sie am Vortag in Peking mit Chinas Führung "kritisch" angesprochen hat.