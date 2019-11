Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Nach dem Parteitag in Leipzig hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Kooperationsangebot an den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz erneuert. "Mein Angebot, dass er noch stärker eingebunden werden kann, steht nach wie vor", sagte sie der "Bild am Sonntag".



Merz hat Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag seine Loyalität versichert. Er bot an, sich weiter für die CDU zu engagieren und gemeinsam die Partei nach vorne zu bringen. Die Frage der Kanzlerkandidatur hielt er aber offen.