ZDF-Korrespondent Jörg Brase sieht in der Festnahme des Kooperationsanwalts der deutschen Botschaft in Ankara eine weitere Belastung des deutsch-türkischen Verhältnisses. Die deutsche Seite beharre darauf, dass es gängige Praxis sei, Asylbewerber in deren Heimatländer zu überprüfen - durch dort zugelassene Anwälte. Solche Überprüfungen seien jetzt nicht mehr möglich. "Gerichte müssten im Zweifel für den Antragsteller entscheiden und Asylanträge durchwinken", schätze er die Folgen ein.



Die türkische Polizei hatte Mitte September den Anwalt inhaftiert. Es wird vermutet, dass der Jurist sensible Daten von Menschen aus der Türkei bei sich hatte, die in Deutschland politisches Asyl beantragt hatten und die damit nun der Türkei in die Hände gefallen sind. Das Bundesamt für Migration bediene sich mit Hilfe des Auswärtigen Amtes solcher Kooperationsanwälte, um an Informationen für die jeweiligen Fluchtgründe und zu etwaigen Gefahren zu kommen, die Asylbewerbern bei einer Rückkehr ins Herkunftsland drohen würden. Das Bundesamt bezeichnete den Vorgang als "außenpolitischen Skandal".