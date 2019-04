Frauen müssen im Iran ein Kopftuch tragen. Symbolbild

Quelle: Abedin Taherkenareh/EPA/dpa

Eine iranische Frau ist wegen ihres Protestes gegen den Kopftuchzwang in ihrem Land zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Das teilte die Anwältin der 32-jährigen Wida Mowahed, Pajam Derefschan, iranischen Medien mit.



Die als "Mädchen von der Enghelab-Straße" bekannt gewordene Demonstrantin war im November 2017 kurzzeitig festgenommen worden, als sie in der Teheraner Straße ihre Kopfbedeckung abnahm und in die Luft hielt. Im November 2018 wurde Mowahed erneut verhaftet.