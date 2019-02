Sie sieht sich durch das Kopftuchverbot diskriminiert - also einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz sowie das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Vor dem Bundesarbeitsgericht erschien die 35-Jährige, die derzeit wieder in Elternzeit ist, mit einem seidenen Kopftuch in Grau- und Rottönen. Ihr Anwalt Georg Sendelbeck sagte, nach der bisherigen Rechtsprechung in Deutschland sei ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz nur gerechtfertigt, wenn sonst der Betriebsfrieden in Gefahr gerate oder wirtschaftliche Einbußen durch abspringende Kunden drohten. "Die gibt es hier nicht."