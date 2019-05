Die Option "Gespräch mit den Eltern prüfen" hat Maresi Lassek mehrfach durchlaufen und positiv beschieden. Viele Jahre leitete sie eine Grundschule, inzwischen ist sie Vorsitzende des Grundschullehrer-Verbandes. "Es gab immer wieder einzelne Mädchen an meiner Schule, die ein Kopftuch trugen. In den Fällen haben wir versucht, mit den Eltern zu reden. Bei manchen geht das gut, an andere kommen Sie nicht ran. Jede muslimische Familie ist anders", erzählt sie. Ein Kopftuchverbot für Mädchen sei in ihrem Verband bisher kein Thema gewesen: "Wir sind in engem Kontakt mit Schulen in schwierigen Bezirken und befassen uns intensiv mit ihren Problemen. Aber dass uns zugetragen wurde, dass es ein virulentes Problem ist, dass Mädchen Kopftuch tragen - das war noch nie der Fall. Diese Schulen haben ganz andere Probleme."