Ein Mädchen mit Kopftuch. Symbolbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Zieht Deutschland nach dem Kopftuchverbot an Schulen in Österreich nach? Die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (CDU) forderte zumindest die Prüfung eines Verbots. Es gibt aber auch viele, die sich kritisch äußern und rechtliche Bedenken anmelden.



Genaue Zahlen, um wie viele Mädchen es eigentlich geht, gibt es nicht. Hintergrund: Die Religionsfreiheit ist im Grundgesetz gesichert. Jedoch tritt in Deutschland erst mit dem 14. Geburtstag die sogenannte Religionsmündigkeit ein.