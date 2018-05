Nordkoreas Parteifunktionär Kim Yong Chol (Mitte) in New York. Quelle: Andres Kudacki/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich in New York mit dem nordkoreanischen Parteifunktionär und früheren Geheimdienstchef Kim Yong Chol getroffen. Nach einem Abendessen am Mittwoch soll es heute weitere Gespräche geben.



Pompeo und Kim Yong Chol wollen einen möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorbereiten. Kim Yong Chol ist der ranghöchste Vertreter Nordkoreas seit dem Jahr 2000, der amerikanischen Boden betrat.