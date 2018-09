Kim Jong Un (links) und Moon Jae In (rechts) Quelle: dpa

Am Dienstag soll der südkoreanische Präsident Moon Jae In in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit Kim Jong Un zusammentreffen. Dabei wird von Moon erwartet, dass er mit etwas Substanziellerem zurückkehrt als mit vagen Aussagen zur Denuklearisierung Nordkoreas. Denn zuletzt sind die Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang über dieses Thema ins Stocken geraten. Neben der Denuklearisierung wird auch ein möglicher Friedensvertrag zwischen den beiden Koreas bei dem Treffen im Blickpunkt stehen. Beide Themen sind eng miteinander verknüpft.