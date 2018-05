In Regierungsstil und Gestus orientiert sich Kim offenbar an seinem Großvater. Seine Frisur und seine Gebärden erinnert an Kim Il Sung, ebenso seine Neigung zu regelmäßigen Ansprachen. Beobachter glauben, dass Kim Jong Un eine Nostalgie über eine Zeit heraufbeschwören will, in der es den Nordkoreanern wirtschaftlich besser ging als unter dem Vater - in dessen Ära hatte eine Hungersnot Hunderttausende Menschen dahingerafft.