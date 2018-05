Der protokollarische Ablauf des Gipfels ist präzise geplant und gründlich durchgeprobt worden, nichts wird dem Zufall überlassen. Selbst der Tisch, an dem verhandelt werden soll, und die Speisen beim abendlichen Bankett haben symbolische Bedeutung.



Nach dem Übertreten der militärischen Trennlinie in Panmunjom wird Kim nach Angaben von Moons Stabschefs per Handschlag um 9:30 Uhr (2:30 Uhr MESZ) vom südkoreanischen Präsidenten in Empfang genommen und anschließend auch von einer Ehrengarde begrüßt werden. Bei den offiziellen Gesprächen im eilig renovierten Friedenshaus in Panmunjom werden Moon und Kim 2018 Millimeter - der Jahreszahl entsprechend - voneinander entfernt sitzen. Die Form soll auch symbolisch die Aufhebung der Trennung beider Seiten demonstrieren.



Später sollen beide Staatschefs unter anderem eine Pinie an der Demarkationslinie pflanzen, die beide Länder seit 65 Jahren trennt. Ein von 1953 stammende Baum soll das Jahr symbolisieren, in dem das Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung des Korea-Kriegs (1950-53) unterzeichnet wurde.



Die Speisefolge am Abend umfasst kalte Nudeln von einem Restaurant in Pjöngjang sowie Reis und Meeresfrüchte aus den Heimatorten Moon Jae Ins sowie der früheren liberalen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae Jung und Roh Moo Hyun, die zu den ersten beiden Korea-Gipfeln 2000 beziehungsweise 2007 den Norden besucht hatten. Gebackener Petersfisch soll Moon an seine Heimatstadt Busan, Rösti den Gast aus Nordkorea an dessen Zeit an einer internationalen Schule in der Schweiz erinnern.