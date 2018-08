Ich hoffe, nun irgendwann meinen Neffen zu sehen. Wenn nicht, wäre auch ein Brief in Ordnung. Jang Sa-in

Jang Sa-in freut sich zwar, dass die Treffen wieder stattfinden. Es seien aber zu wenig Menschen, die eine Chance bekommen würden. "Im Moment bin ich verärgert. Weil die meisten Menschen in beiden Ländern hoffen, ihre getrennten Familien wiederzusehen. Aber es sind nur 100 Personen in Südkorea überhaupt erlaubt", sagt Jang Sa-in. Für die Bewerber solcher Treffen ist es in den meisten Fällen die letzte Gelegenheit, vor ihrem Tod noch einmal ihre Verwandten aus dem anderen Teil der koreanischen Halbinsel zu sehen.



Auch wenn sein Bruder inzwischen gestorben ist: Jang Sa-in will nicht aufgeben, seine Familie in Nordkorea zu treffen. "Ich hoffe, nun irgendwann meinen Neffen zu sehen. Wenn nicht, wäre auch ein Brief in Ordnung", sagt der 77-Jährige. "Aber für uns Ältere wird es wirklich immer schwieriger, eine Chance zu bekommen", ergänzt Jang Sa-in.