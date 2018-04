Moon Jae In Quelle: Bae Jae-Man/Yonhap/dpa

Süd- und Nordkorea wollen in der kommenden Woche über Details ihres geplanten Gipfeltreffens im April reden. Nordkorea habe den Vorschlag Südkoreas für Vorbereitungsgespräche akzeptiert, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.



Die Gespräche sollen im geteilten Grenzort Panmunjom geführt werden. Es wird erwartet, dass über den genauen Zeitplan und mögliche Themen des Treffens zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geredet wird.