Zum Abschluss gab es noch einmal große Emotionen. Sarah Murray, vor Olympia noch scharfe Kritikerin des Starts eines geeinten Eishockey-Teams Koreas, brach nach dem letzten Turnierspiel ihrer Mannschaft in Pyeongchang an der Bande in Tränen aus. Ihr Team aus Nord- und Südkoreanerinnen drehte Ehrenrunden, grüßte die 4.125 begeisterten Zuschauer, und aus den Lautsprechern dröhnte die Schnulze "Hand in Hand", die bei den Sommerspielen 1988 in Seoul offizieller Song gewesen war. Das war zu viel für Koreas Trainerin.