Für Brüssel ist der Abgang des US-Außenministers keine gute Nachricht. Mit Rex Tillerson geht der Mann, über den EU und NATO versuchten, die transatlantischen Verbindungen – an Trump vorbei – am Leben zu erhalten. Vom Wahltag im November 2016 an haben Brüssels Außenpolitiker versucht, eine Paralleldiplomatie zu errichten, um die Ära Trump zu überbrücken und die Bande zwischen USA, EU und NATO nicht abbrechen zu lassen. Tillerson gehörte zu denen im Umfeld Trumps, die - anders als der Präsident - die EU weiter als Partner und weniger als Konkurrent und Gegner sehen, sagt Stefan Leifert, ZDF-Korresondent in Brüssel.