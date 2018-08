Altkönig Juan Carlos von Spanien. Archivbild Quelle: Francisco Flores Seguel/Agenciau/Agencia Uno/dpa

Die spanische Justiz hat in einer Korruptionsaffäre um Altkönig Juan Carlos Medienberichten zufolge Ermittlungen eingeleitet. Ein Richter in Madrid habe den früheren Polizeioffizier Jose Manuel Villarejo in diesem Zusammenhang zu einer Anhörung vorgeladen. Das berichteten verschiedene Medien.



Bei der Affäre geht es um Tonaufnahmen eines mutmaßlichen Gesprächs Villarejos mit anderen Personen. Darin wird der Monarch unter anderem der Korruption und der Geldwäsche beschuldigt.