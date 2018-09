Petrobras kauft sich mit der Strafzahlung frei. Quelle: Marcelo Sayao/EFE/dpa

Der halbstaatliche brasilianische Ölkonzern Petrobras legt jahrelange Ermittlungen in einem großen Korruptionsskandal gegen die Zahlung einer hohen Strafe bei. Insgesamt akzeptiert das Unternehmen gut 853 Millionen Dollar (731 Mio Euro) an Bußgeldern, wie das US-Justizministerium und Petrobras bekanntgaben.



Jahrelang seien Bilanzen verfälscht worden, um Investoren und Aufseher zu täuschen. Mit der Zahlung kauft sich der Konzern in Ermittlungsverfahren in den USA und Brasilien frei.